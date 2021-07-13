السودان..المركزيّ يحدّد عطلة عيد الأضحى للعاملين بالجهاز المصرفي





أعلن بنك السودان المركزي أنّ عطلة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي ستبدأ اعتبارًا في الثامن عشر من يوليو وحتى الثاني والعشرين من ذات الشهر.

وقرّر البنك المركزي في بيانٍ حصل عليه”باج نيوز” أنّ يزاول المستخدمين أعمالهم في الخامس والعشرين من يوليو.

وأوضح البنك أنّ عمل المصارف سيستمر من خلال رئاساتها وفروعها خاصة لعمليات السحب، والإيداع، والمقاصة، وذلك خلال يومي السبت ١٧ يوليو والأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١م، على أنّ يسرى القرار أيضًا على الصرافات وكافة فروع بنك السودان المركزي والإدارات ذات الصلة بالرئاسة.

والأثنين، أعلن مجلس الوزراء السوداني عطلة عيد الأضحى، التي تقرّر أنّ تبدأ، الأحد، المقبل وحتى، الخميس.

باج نيوز