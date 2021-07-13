إبراهيم الأمين عن”سدّ النهضة”: قضية خطيرة تواجه السودان





وصف نائب رئيس حزب الأمّة القومي، إبراهيم الأمين، أزمة سدّ النهضة بأنّها القضية الأخطر التي تواجه السودان.

جاء ذلك بحسب ما أشارت وكالة السودان الرسمية، الثلاثاء.

وأوضح الأمين أنّ طريقة التفاوض بين الدول الثلاث لا تعبّر عن مصالح أيّ منهم، بل تخضع للأمزجة.

وأضاف” السودان يقف على أرضٍ صلبة في هذا الملف”.

وشدّد إبراهيم الأمين على الفصل التام بين قضيتي الفشقة وسدّ النهضة، مؤكّدًا تأييده للقوات المسلّحة في إسترجاع كلّ شبرٍ من الأراضي السودانية.

ودعا إبراهيم الأمين إلى التفكير في دبلوماسية المياه، وتوظيف العلاقات لخدمة البلاد في إطار المشاريع الضخمة والمجالات التي تجذب إهتمام الناس.

وأضاف” نطالب بالحديث مع مصر وإثيوبيا بما يتّسق ومصالح السودان”.

وتابع” الملء الثاني لسدّ النهضة يمثّل حصانة ضد أيّ ضربةٍ محتملةٍ”.

وتصرّ إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصّل إلى اتّفاقٍ مع دولتي المصب.

باج نيوز