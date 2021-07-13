مجمع الفقه الإسلامي يوضّح الحكم الشرعي للتحويل عبر تطبيق”بنكك”





كشف مجمع الفقه الإسلامي في السودان عن الحكم الشرعي بشأن التحويل عن طريق بنكك.

وأشار المجمع إلى أنّ هناك صورتان للتحويل، بحيث يتمّ بين طرفين، وأنّ في هذه الحالة يعتبر صرّفًا ويشترط فيه التقايض، حتى لا يكون كربا النسيئة، بأنّ يسلّم المال”الكاش” في الحال ويقوم الآخر بالتحويل عبر التطبيق في نفس الوقت.

وأوضح أنّ الحالة الثانية، حتى لا يكون كربا الفضل، فلا يأخذ مقابلاً على التحويل قليلاً ولا كثيرًا.

وقال المجمع بحسب الموقع الرسمي، الثلاثاء، إنّ التحويل بين أكثر من طرفين”الحوالة”، يجوز أخذ العمولة.

وأضاف” مثل أنّ يأتي شخص إلى آخر بالنقد”الكاش”، من أجلّ أنّ يحوّله إلى شخص ثالث عبر التطبيق، وفي هذه الحالة يجوز أخذ العمولة بشرط أنّ لا يكون دينًا، بأنّ يقوم المحوّل له بتسليم الشخص الثالث في نفس وقت التحويل الذي استلم فيه النقد”الكاش”.

وتابع” كما لا يجوز أنّ يقول له حوّل مبلغ كذا إلى فلان وأسلمك المبلغ في وقتٍ آخر لأنّ هذا ربا نسيئة”.

وتطبيق بنكك، هو تطبيق هاتفي يقوم بإجراء الخدمات المصرفية.

باج نيوز