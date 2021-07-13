شاهد بالفيديو: منال البدري تسحر الأسافير بفاصل رقص مثير قدمته برفقة مجموعة من الرجال والنساء بدار فور





نشرت الفنانة منال البدري فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع (فيسبوك) وهي تقدم فاصل من الرقص على إيقاع تراث سوداني بمنطقة دارفور حسبما كتبت معلقة على الفيديو عقب نشره. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أدهشت منال البدري الأسافير بفاصل الرقص الذي قدمته برفقة مجموعة من الرجال والنساء على إيقاع وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجميل ،مبينين أن الإيقاع الذي كانت ترقص عليه منال البدري يسمي جراري وهو نوع من التراث الدارفوري.

الخرطوم :(كوش نيوز)