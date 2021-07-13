عضو بالسيادي يؤكد استعداده لرعاية المؤتمر القومي للصحافة والإعلام





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الدكتور الهادى إدريس، على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه الصحافة والاعلام لتمكينها من الإضطلاع بدورها تجاه القضايا الوطنية، خاصة المتصلة بعملية بناء السلام وقضايا الإنتقال الديمقراطي.

وأطلع إدريس لدى لقائه بالقصر الجمهورى اليوم، على مبادرة مجموعة من الصحفيين تدعو إلى قيام “المؤتمر القومى للصحافة والاعلام” .

وأوضح عضو المبادرة ياسر جبارة ، فى تصريح صحفي، أن اللقاء إستعرض أزمة الصحافة والإعلام بالبلاد فى سياقاتها السياسية والإجتماعية والاقتصادية، وأشار إلى أن عضو مجلس السيادة أمن على المبادرة وأبدى تفهما عميقاً لتعقيدات قضايا الصحافة والإعلام.

وقال جبارة إن الهادي إدريس أبدى استعدادا لرعاية المؤتمر القومي للصحافة والإعلام، وأشار إلى أن المؤتمر المزمع انعقاده ، يستهدف مشاركة كل قطاعات الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بالإعلام والجامعات، بهدف التوصل إلى رؤية من شأنها تأمين مساهمة الصحافة والإعلام في مسار الإنتقال الديمقراطى بالبلاد من خلال توفير شروط الشفافية والإستقلالية.

باج نيوز