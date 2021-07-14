روسيا تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على السودان





طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، بضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان. وقال لافروف ـ في مؤتمر صحفي مُشترك مع وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي بموسكو امس، إن روسيا تقف مع ضرورة رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على السودان منذ عام 2004.

من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق: ” إننا ناقشنا القضايا الثنائية بين البلدين خاصة الجوانب السياسة والدبلوماسية والاقتصادية بصورة معمقة”.

وأضافت “نحن نقدر بصورة كبيرة لروسيا الدعم الذي قدمته لحكومة الثورة، الحكومة الانتقالية، التي جاءت اثر ثورة عظيمة قادها الشباب والشعب السوداني وتقدمت فيها النساء ويمتلكها كل الشعب السوداني. ونتطلع في الفترة المقبلة لمزيد من التعاون والتقدم”.

وأوضحت أنه تم التوافق على أن تعاود اللجنة التشاورية السياسية العليا واللجنة الاقتصادية التي يترأسها وزير المعادن في السودان نشاطها لتفعيل كافة العلاقات التي تضم البلدين.

صحيفة السوداني