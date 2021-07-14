دقلو يشدّد على ضرورة استكمال تنفيذ اتّفاق جوبا





بحث النائب الأوّل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، القضايا الثنائية والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون.

وقال محمد حمدان دقلو بحسب الصفحة الرسمية، الأربعاء، إنّ اللقاء تطرّق إلى سير تنفيذ اتّفاق سلام جنوب السودان.

وأضاف” أكّدنا على ضرورة استكمال الاتفّاق وتجاوز العقبات بروح إيجابية من كل الأطراف”.

وأوضح دقلو أنّ هناك تقدّم إيجابي كبيرٍ في تشكيل مجالس الولايات والبرلمان القومي، بجانب تأكّيدات الرئيس سلفاكير بتخريج القوات المدمجة خلال أيام، وإدراج ما تبقى من قوات ضمن بند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام.

وحثّ محمد حمدان الأطراف على العمل بذات الروح لمواصلة الترتيبات الجارية لإكمال الاتفاقية التي يجب أن تضع دولة الجنوب في مسار السلام الصحيح.

والأربعاء، بحث النائب الأوّل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، مع رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق اول سلفاكيرميارديت مسار العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع التعاون المشترك لآفاقٍ أرحب.

باج نيوز