وزيرة الخارجية تعقد جلسة مباحثات مع رجال مال وأعمال روس





عقدت السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، جلسة مباحثات بمقر غرفة التجارة والصناعة الروسية، شارك فيها من الجانب الروسي السيد سيرغيي نيكولايفتش، رئيس الغرفة ومجموعة كبيرة من رجال المال والأعمال والمستثمرين المهتمين بالعمل في السودان. أشارت الوزيرة إلى تاريخ العلاقات الثنائية القديم والممتد بين البلدين(بحسب سونا) وأكدت حرص الحكومة الانتقالية على خلق موازنة صحيحة حتى يشمل التعاون كافة المجالات ولا يكون حصراً على مجال واحد. كما أشارت إلى ضرورة عقد اجتماع الدورة السابعة للجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي. وقدمت الوزيرة تنويراً حول مستجدات الأوضاع في السودان بما في ذلك مسار عملية السلام، وطمأنت المستثمرين الروس على استتباب الأوضاع الأمنية بالبلاد. كما أشارت إلى عمل الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري خاصة بعد أن عاد السودان للنظام المصرفي العالمي وتعديل قانون الاستثمار، كما أشارت إلى أن هنالك قائمة من المشروعات المعدة للاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والتعدين. واستمعت السيدة الوزيرة إلى تجارب رجال الأعمال الروس في الاستثمار في السودان الذين أكدوا رغبتهم في مواصلة العمل في المشروعات القائمة والمقترحة في مختلف المجالات.

الخرطوم(كوش نيوز )