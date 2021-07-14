مالك عقار يعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة





اشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار بالجهود المقدرة لذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة خلال ثورة ديسمبر لتحقيق التغيير المنشود، واعدا بتذليل كافة العقبات التي تواجه التنظيمات المختلفة للمعاقين. وامن لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم ، وفد التحالف السوداني لذوي الإعاقة ، على ضرورة مشاركة وتمثيل ذوي الإعاقة في المناصب الدستورية والمجالس التشريعية بالعاصمة والولايات. من جانبه أوضح الأستاذ الفاضل عبد الله هارون (بحسب سونا) المستشار القانوني للتحالف ، أن اللقاء تطرق للإنتهاكات التي تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة ، عبر الحكومات السابقة وضرورة سن قوانين وتشريعات تضمن حقوقهم ، مشيرا الى مناشدة الوفد ، لعضو مجلس السيادة لتمثيل ذوي الإعاقة في المؤسسات والهيئات الحكومية بنبسة ١٦٪ تقسم بالتساوي بين الاعاقات الأربعه.

الخرطوم(كوش نيوز )