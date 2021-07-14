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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2021/07/14
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 14 يوليو 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 450.00جنيه
الريال السعودي : 120.30جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 531.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 123.28جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 123.34 جنيه
الجنيه الإسترليني : 621.00جنيه
الجنيه المصري : 28.80جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2021/07/14
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