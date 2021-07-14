تعاون سوداني تركي في مجال الثروة الحيوانية





أكدت وزارة الثروة الحيوانية تعاونها مع تركيا ونقل تجربتها في مجال الثروة الحيوانية. جاء ذلك لدى لقاء الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية والسمكية بمكتبه اليوم بسفير دولة تركيا في السودان السيد عرفان أوغلو. وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين وعمق العلاقة التاريخية المتجذرة التي تربط السودان بتركيا. وقال أوغلو إن تركيا ترغب في نقل تجربتها في مجال الثروة الحيوانية، مشيراً إلى إمكانية السودان الكبيرة وامتلاكه لثروة حيوانية ضخمة. وقال أوغلو “سنفعل ما بوسعنا من أجل أن يكون السودان الأول إفريقيا وعالميا في تنمية الثروة الحيوانية”. وثمن الأستاذ حافظ إبراهيم الدور التركي في مجال الثروة الحيوانية ونقل التقانة، مشيراً إلى تجربة التلقيح الاصطناعي في المناقل بولاية الجزيرة. وقال “أننا وقفنا لدى زيارتنا لتركيا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على التجربة التركية في المسالخ والمحاجر وترقيم الماشية ونقل التقانة، ونرغب في الاستفادة منها في المجالات العلمية والفنية وبناء القدرات”. وقال حافظ (بحسب سونا) “من المتوقع أن نصدر لحوم سودانية إلى دولة تركيا وستكون هنالك لجنة فنية مشتركة لوضع الاشتراطات الفنية، وقد قدمنا دعوة إلى وزير الزراعة والثروة الحيوانية لزيارة السودان ونأمل أن يكون هنالك المزيد من العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين”.

الخرطوم(كوش نيوز )