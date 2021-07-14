وزارة العدل تنفي خبر مشروع قانون جديد للطفل تناولته مواقع الكترونية





نفت وزارة العدل ان تكون قد صاغت أو راجعت او استلمت من اي جهة اي مشروع قانون للطفل مثلما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وقالت وزارة العدل في بيان توضيحي(بحسب سونا) إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تداولت خبراً مفاده وجود مشروع قانون جديد للطفل لعام 2021 يكفل للطفل حرية العقيدة من بين أشياء أخرى و”دون الخوض في الأحكام الموضوعية لمشروع القانون المتحدث حوله، تود وزارة العدل أن تبين أنها لم تقم بصياغة أو مراجعة مشروع قانون الطفل محل الخبر المتداول، وأنها لم تستلم من الجهات الرسمية المعنية بشؤون الطفل في السودان مشروع القانون المذكور.” وناشدت وزارة العدل في بيانها الجهات الاعلامية والصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد مراجعة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة الإعلام مباشرة للتأكد من صحة أو عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن القوانين أو المجالات الأخرى الواقعة ضمن اختصاصها.

الخرطوم(كوش نيوز )