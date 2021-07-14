حكومة الخرطوم تُطالب باجتماع مع مجلس الأمن والدفاع





طلبت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم بعقد اجتماع عاجل مع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بشأن بعض التجاوزات من حركة تمازج في أعقاب أحداث جرت بالعاصمة مؤخرا.

و كشفت اللجنة عن ترتيب اجتماع مماثل مع رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم لمناقشة تفعيل عمل المحاكم بالمراسيم الولائية المؤقتة بالأرقام 19؛20؛21 إضافة لتخصيص محاكم للنظر في مخالفات الأسواق.

وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة الولاية شددت من خلاله على تفعيل العمل بالخطة المشتركة لتأمين منطقة العزبة بمحلية بحري مع دعم القوات بعدد 20 عربة وتوفير الإعاشة والمعينات لها واستمرار عمل القوات لتنظيم الخطة الأمنية بمناطق الهشاشة الأمنية

كما أمن الاجتماع على تجديد مخاطبة المتعدين على أراضي الري المصري (منطقة الشجرة) وإنذارهم نهائيا بإخلاء المنطقة في موعد أقصاه الـ 30 من شهر يوليو الجاري.

باج نيوز