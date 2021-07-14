شرطة مباحث التموين تُلقي القبض أحد منسوبي النظام البائد بحوزته مبالغ مالية كبيرة





كشفت لجنة إزالة التمكين أن شرطة مباحث التموين ألقت ظهر اليوم القبض على أحد منسوبي النظام البائد بالخرطوم، يحمل بطاقة بإسم “طلائع البشير”، وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة.

وأوضحت لجنة إعلام إزالة التمكين في تعميم صحفي اليوم، أن مباحث التموين التي تعمل في لجنة الطوارئ الاقتصادية بالبلاد سلمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة المتهم الذي يحمل بطاقة بإسم (الأكاديمية السودانية للفنون القتالية – إدارة كتائب طلائع البشير) وأشارات إلى أن الأكادمية تُعد أحد الأذرع الأمنية لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، وقالت إن النظام البائد نشط في تشكيل عدداً من الأذرع الأمنية لحمايته والتي تنشط خارج إطار القانون.

و قالت اللجنة أن التحريات تجري حالياً مع المتهم، عبر الشرطة بإشراف النيابة العامة.

باج نيوز