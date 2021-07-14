وزير الثروة الحيوانية : من المتوقع تصدير لحوم إلى تركيا





بحث وزير الثروة الحيوانية و السمكية ؛ حافظ إبراهيم عبد النبي مع السفير التركي في الخرطوم ؛ عرفان نذير أوغلو سبل التعاون في مجال الثروة الحيوانية.

و قال حافظ إنه من المتوقع أن يتم تصدير لحوم سودانية إلى تركيا و أشار إلى أنه سيتم تكوين لجنة فنية مشتركة لوضع الاشتراطات الفنية ، معلناً تقديم دعوة إلى وزير الزراعة و الثروة الحيوانية التركي لزيارة السودان .

من جهته أكد عرفان أوغلو رغبة بلاده في نقل تجربتها في مجال الثروة الحيوانية ، مبيناً أنه

تم الاتفاق على تجهيز خطة عمل بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية .

باج نيوز