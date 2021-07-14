وزير التجارة يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان





التقى السيد وزير التجارة والتموين علي جدو بمكتبه اليوم بالممثل المقيم بالسودان السيد يوري افانا سيف، حيث تم التفاكر حول كيفية إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل التعاونيات بالسودان، بجانب إدارة سلسلة توريد السلع والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاونيات. ووعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإرسال عدد من الخبراء من المنظمة لمساعدة الإدارة العامة للتعاون لإعداد المؤتمر القومي للتعاونيات في نوفمبر المقبل. كما أطلع الوفدُ (بحسب سونا)السيدَ الوزيرَ على التجارب المماثلة للجمعيات التعاونية بكينيا و تنزانيا والهند والبرازيل التي تم إحداث شركات لتطويرها. كما استفسره الوفد عن نقاط التسجيل بالنسبة للتعاونيات بالولايات والقيام بمهامها. وأبان السيد على جدو أن هنالك دراسات لتطوير المشاريع الزراعية و الحيوانية والبساتين، و على وجه الخصوص الفواكه وتطوير الفول السوداني والأسماك والصمغ العربى والقطن (بحسب سونا) مشيرا إلى ضرورة تطوير الريف من خلال تفعيل التعاونيات وتطويرها، مشيدا بمبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وتطوير التعاونيات بالسودان. وأكد السيد مدير إدارة التعاونيات أن الإدارة بصدد استكمال إنشاء الشبكة المعلوماتية التي تدعم البرامج والخطط والدراسات لتطوير التعاونيات ودعم الورشة والسمنارات التي تدعم المؤتمر القومي للتعاونيات، كما أشار إلى ضرورة دعم مراكز التدريب لنشر الوعي و ثقافة التعاونيات بالمجتمع، مشيرا لدعم صغار المنتجين لصناعة الجلود عبر التعاونيات الإنتاجية.

الخرطوم(كوش نيوز )