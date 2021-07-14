وزارة العدل تنفي قيامها بمراجعة قانون الطفل





نفت وزارة العدل قيامها بصياغة أو مراجعة لقانون الطفل.

و قالت الوزارة في تعميم اطلع عليه “باج نيوز” اليوم “الأربعاء” إن بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي و الصحف اليومية تتداول خبراً عن أن هنالك مشروع قانون جديد للطفل لعام ٢٠٢١ يكفل للطفل ، من بين أشياء أخرى حرية العقيدة.

و أضافت “تود وزارة العدل أن تبين أنها لم تقم بصياغة أو مراجعة مشروع قانون الطفل محل الخبر المتداول، و أنها لم تستلم من الجهات الرسمية المعنية بشؤون الطفل في السودان مشروع القانون المذكور”.

و ناشدت الوزارة الجميع بمراجعة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة الإعلام للتأكد من صحة أو عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن القوانين أو المجالات الأخرى الواقعة ضمن اختصاصها.

باج نيوز