



هل ترغب في ربط جميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في مكان واحد وتقليل جهد التنقل من موقع إلى آخر؟ بالتأكيد أنت ترغب في ذلك، وتسعى للتسهيل على نفسك. تعد إدارة جميع حساباتك على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مهمة شاقة ومن الصعب على أصدقائك متابعتك على كل منصة على حدة. ولكن يمكنك ببساطة حل المشكلة عن طريق ربط جميع حساباتك في مكان واحد والاحتفاظ بها في سيرتك الذاتية مثل الصفحة المقصودة. بهذه الطريقة، يمكن لأي شخص يريد متابعتك إلقاء نظرة بسهولة على جميع حساباتك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين قاعدة متابعيك بسبب الترويج عبر الأنظمة الأساسية لحساباتك. تابع هذا المقال لتتعرف على كيف يمكنك ذلك.

كيفية ربط جميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في مكان واحد

فيما يلي أفضل الخدمات التي ستساعدك على ربط جميع حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي في مكان واحد. حيث يمكنكم الاختيار من بين هذه الخدمات الأفضل بالنسبة لكم والتمتع بهذه الخدمة المميزة.

1- موقع Linktree

Linktree هي خدمة الإعجابات الأقدم والأكثر استخدامًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى سهولة الإعداد والمظهر البسيط والمنظم للموقع. كل ما يتطلبه الأمر هو إنشاء حساب Linktree والنقر فوق زر إضافة ارتباط جديد. الآن يمكنك فقط إعطاء اسم للرابط ووضع رابط الملف الشخصي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي أدناه. لديك أيضًا بعض السمات المجانية للاختيار من بينها. على أي حال، لأي شيء متبقي مثل إضافة الصور والتخصيص وجدولة الروابط والإحصاءات وما إلى ذلك، فأنت بحاجة إلى الحصول على عضوية Pro مقابل اشتراك شهري قدره 6 دولارات. ولكن النسخة المجانية ستكون كفيلة في ان تقدم لك الخدمة بالشكل المطلوب.

2- موقع Compiled

موق آخر من أبرز مواقع ربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في مكان واحد هو موقع Compiled. حيث يعتبر موقع Compiled هو إحدى خدماتي المفضلة نظرًا للكمية الجيدة من التخصيص التي تقدمها مجانًا على عكس الموقع السابق. أثناء إضافة أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي بجانب اسم الحساب والتي هي ميزة مدفوعة في العديد من الخدمات، ولكن هنا يتم تعيينها تلقائيًا باكتشاف الارتباط وإضافة الرمز من تلقاء نفسها. على أي حال، لديك أيضًا خيار تغييره إذا كنت تريد ذلك. تتوفر العديد من الميزات مجانًا، مثل تغيير لون الخلفية، والقليل من التخصيص، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا اختيار اشتراك بريميوم لأشياء أخرى مثل الإحصائيات الخاصة بعدد الأشخاص الذين نقروا على الروابط، وما إلى ذلك مقابل 5 دولارات شهريًا فقط.

3- موقع ContactInBio

يحتوي موقع ContactInBio على صفحة مقصودة تشبه صفحة الموقع الأول في هذه القائمة Linktree، ولكن لديك الكثير من خيارات التخصيص المجانية، لدرجة أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً لإعداد صفحة تشبه صفحة موقع Linktree. ولكن إذا كنت تفضل المزيد من التخصيص والنظر إلى صفحتك المقصودة ، فأنا بالتأكيد أقترح ContactInBio بدلاً من Linktree. بخلاف Linktree، لديك أيضًا خيار إضافة أيقونات بجانب رابط URLالخاصة بحسابك في مواقع التواصل الاجتماعي. على أي حال، لا يمكن القيام بأي شيء باستثناء ذلك إلا من خلال اشتراك احترافي مقابل 7 دولارات شهريًا. يمكن القول أن موقع ContactInBio يعتبر من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها ربط جميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة واحدة.

4- موقع LinkInProfile

يأخذ LinkinProfile نهجًا مختلفًا تمامًا مقارنة بالخدمات الأخرى. بدلاً من إنشاء صفحة مقصودة متعددة الارتباطات، فإنها تنشئ صفحة مشابهة للبايو الخاص بموقع Instagram ولكن بصور قابلة للنقر عليها. كما أنه لا يحتاج إلى أي عملية إعداد، ما عليك سوى توصيل الحساب بحسابك على Instagram. من الآن فصاعدًا، كلما قمت بوضع أي رابط في التسمية التوضيحية لمنشور Instagram، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى إضافة صورة على الصفحة المقصودة وكلما نقر أي شخص عليها، سيعيد توجيهها إلى الرابط في الملف الشخصي. على الرغم من أنه قد لا يكون مفيدًا في إضافة الحسابات الشخصية في الشبكات الاجتماعية، إلا أنه لا يزال أداة رائعة لإضافة الروابط في التسميات التوضيحية captions.

5- موقع TapBio

TapBio هي خدمة ربط ملفات مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر أناقة في هذه القائمة. بدلاً من إنشاء صفحة بسيطة، يقوم هذا الموقع بإنشاء صفحات متعددة وتشغيلها مثل القصص Stories. وهذا يجعله أكثر توافقًا مع الجوّال، ولكن يصعب على الأشخاص التنقل فيه على أجهزة سطح المكتب. يعد Tap Bio Landing أمرًا مربكًا بعض الشيء ويستغرق بعض الوقت لتعتاد عليه. على أي حال، يتمتع هذا بالتأكيد بتصميم أكثر حداثة وميزات تخصيص غير محدودة متاحة مجانًا.

على عكس العديد من الخدمات الأخرى، فإن إضافة حسابات التواصل الاجتماعي مختلفة أيضًا حيث تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى كل خدمة لإضافة الرابط. سيؤدي ذلك إلى توفير ميزات إضافية مثل إظهار أحدث تغريدة لك في قصة Twitter، وآخر منشور لك على Instagram كخلفية لقصة Instagram الخاصة بك. على أي حال باستخدام الحساب المجاني في موقع TapBio، يمكنك فقط إنشاء بطاقة واحدة بدون خيار الإحصائيات، وما إلى ذلك. يستحق أن يكون هذا الموقع من ضمن أفضل ما يكون لربط حسابات التواصل الاجتماعي في مكان واحد ولصول أسرع لكافة صفحاتك الشخصية.

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