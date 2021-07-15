مبروك عطية: الحج لا يسقط بالصدقات أو توزيع الأموال لأنه فرض





قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحج فرض على المقتدر بدليل قوله تعالى ” لمن استطاع إليه سبيلا”.

وأوضح عطية خلال لقائه على ” ام بي سي مصر” أن الاستطاعة ليست مادية فقط ولكن لابد من توافر الصحة موضحا أن الحج بالإنابة لا يجوز لشخص لم يحج قبل ذلك.

وتابع الدكتور مبروك عطية أن الحج لا يسقط بالصدقات أو توزيع الأموال لأنه فرض.

وفي حلقة سابقة، قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم قدم الفاكهة على الأكل، في قوله تعالى (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) ليفيد الشبع حتى لا يقبل المرء على الطعام بشراهة.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية “إم بي سي مصر”، أن القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال الله تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) فالذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض أبدا.

وأكد أن المعدة هي بيت الداء، فالنبي يقول “ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه” فالذي يأكل كثيرا يكثر مرضه.

صدي البلد