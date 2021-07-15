دبي تستضيف تصوير كليب «بلاد وبحور» للفنان طه سليمان ومني دندني





لم يكد كليب أغنية «بلاد وبحور»، يرى النور، حتى حلّق في فضاء موقع «يوتيوب»، محققاً أرقاماً وعدد مشاهدات عالياً، مكنته من احتلال سدة الترند في مواقع التواصل الاجتماعي. الكليب الجديد يجمع الفنانة الموريتانية منى بنت دندني، والفنان السوداني طه سليمان، واللذين يجتمعان لأول مرة في «دويتو» فني، يكشف عن ثراء الإيقاع الموسيقي في البلدين الشقيقين.

الأغنية الجديدة التي تم تصويرها في العديد من مناطق دبي، وتحديداً التراثية منها إضافة إلى منطقة حتا، تعد التجربة الأولى للفنان السوداني طه سليمان مع الفن الموريتاني، حيث شهدت الأغنية مشاركة الدي جي تيدي جام ودي جي ذاكر، كما لم تكتف الأغنية باللغة العربية، فقد تم إضافة الإنجليزية إلى بعض مقاطع الأغنية بصوت الفنان سال، والتي امتازت باستناد إيقاعاتها إلى موسيقى «الفيومي»، فيما لم يغب عنها المزيج الخاص الذي جمع بين الألحان السودانية والموريتانية.

صحيفة البيان