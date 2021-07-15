صرف راتب شهرين للعاملين بالخرطوم





تبدأ حكومة ولاية الخرطوم اليوم الخميس، صرف مِنْحَة عيد الأضحى للعاملين بوحدات الولاية والتي تُساوي راتب شهرين.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد بالخرطوم، إكمال إجراءات تغذية الوحدات التابعة لولاية الخرطوم لصرف مِنْحَة عيد الأضحى المبارك «راتب شهرين» على أساس الراتب، وذلك وفق مُخصّصات شروط الخدمة.

ووجّه المدير العام للوزارة إبراهيم محيي الدين الحاج، رؤساء الوحدات المالية والمُحاسبية والصيارفة بالأمانة العامة لحكومة الولاية والوزارات والمجالس العُليا والمحليات والأجهزة والدواوين التّابعة للولاية، بمُراجعة حسابات البنوك لإكمال عمليات الصرف للعاملين بحد أقصى اليوم الخميس.

صحيفة الصيحة