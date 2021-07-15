تجار: نجاح الأسعار التأشيرية للسلع رهين بثبات التكلفة





رحب عدد من تجارالسلع الاستهلاكية بقرار وزارة التجارية الخاص بوضع السعر التأشيري لـ( 10)سلع ومنها السكر– زيت الطعام – الألبان – الشاي – الارز – العدس – الصلصة

وقال بعض التجار لـ(السوداني) إن نجاح تحديد السعر التأشيري يتوقف على ثبات التكلفة.

وأشار الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب الطلب في حديثه لـ(السوداني)ان قرار تحديد سعر تاشيري للسلع يصطحبه المرونة في الاسعار من المصنع والمورد والمنتج

واوضح أن الاسعار التأشيرية تحفظ حق المستهلك والتاجر وكلما تغيرت التكلفة للسلعة يتم تغيير السعر التأشيري لها.

ووصف مورد سكر بسوق بحري عيسى الحسن خطوة السعر التأشيري بالجيدة واوضح بأنها تحارب المضاربات واستقرار الاسعار.

وطالب الحسن الجهات المسئولة بمراجعة تكاليف السلعة من ترحيلها وأجرة العمال والايجارات ذلك مما يساعد على استمرارية خطوة السعر التاشيري للسلع المحددة مثل مزادات النقد ببنك السودان.

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك إن هذا السلع الاستراتيجية ولابد من ثبات سعرها ودراسة تكاليف كل ساعة ومن ثم وضع السعر التاشيري للسلع ، وقال إن استمرار الخطوة يساعد في استقرار الاسعار والاسواق وإن كل تاجر يلتزم بوضع الديباجة على كل سلعه وحتى يحفظ للمستهلك حق وعلى الجهات المسئولة وضع تكاليف التاجر والسلعه نفسها.

وقال تاجر سلع بسوق أم درمان أحمد عثمان إن تحديد السعر التاشيري يتم بمرونة ومراجعة تكاليف ذلك يساعد بصورة كبيرة في استقرار الاسعار الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي تهم المستهلك في المقام الاول، وقال إن التجار لا يقومون بزيادة الاسعار ما لم ترتفع التكلفة ، مضيفا أن زيادة الوقود تؤدي الى ارتفاع كافة اصناف السلع نتيجة لارتفاع تكاليف الترحيل.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني