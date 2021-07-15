تم بتر أصابع من قدمه عملية جراحية ناجحة للفنان محمود تاور





أجرى الفنان محمود تاور عملية جراحية ناجحة بالمستشفى اليوناني بالقاهرة وتم خلالها بتر اثنين من أصابع قدمه بسبب جرح السكري الذي تسبب في معاناته ولضطر بسببه السفر الى القاهرة للعلاج، فيما غادر تاور المستشفى بعد العملية مباشرة لمقر إقامته بالقاهرة.

ووصلت من السودان لحضور العملية زوجته الشاعرة عوضية عباس، فيما ظل متابعا لحالة الفنان، المستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة ورئيس اتحاد الفنانين السودانيين بمصر صلاح ضرار وعدد من زملاء المهنة.

من جانبه طمأن تاور جمهوره ومحبيه، أنه بخير وصحة جيدة وشكرهم على وقفتهم ودعمهم المعنوي له من خلال فيديو سجل له بعد العملية مباشرة.

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني