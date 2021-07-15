ميسي يفاجئ مسنا عمره 100 عام





فاجأ قائد المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مسنا يبلغ عمره 100 عام بإرسال مقطع فيديو له بمناسبة عيد ميلاده.

الجد دون هارنان، يعتبر من محبي ومعجبي النجم الأرجنتيني لدرجة كبيرة حتى أنه قام بتدوين جميع أهداف اللاعب في دفتر منذ بداية مسيرته الكروية، الأمر الذي أثار اهتمام ميسي، ليقرر شكره بمقطع مصور بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر جوليان ماسترانجيلو، حفيد الجد، الرسالة المصورة التي أرسلها ميسي، وجاء فيها “مرحبا هرنان، لقد سمعت عن قصتك ويبدو لي أنه من الجنون أن تدون كل أهدافي على هذا النحو.. أريد أن أحضنك بشدة وأشكرك على العمل الذي تفعله وأتمنى لك الأفضل، أراك قريبا”.

كما ونشر الحفيد ردة فعل جده على رسالة ميسي، والتي ظهر فيها الجد وهو يقول “لا تقل لي هذا ميسي؟ أين هو؟ هنا في المنزل؟”.

وعن سبب تسجيل الجد لجميع أهداف ميسي على دفتر، أجاب الحفيد قائلا “جدي لايعرف التكنولوجيا، ليس لديه هاتف ولا إنترنت ولا كمبيوتر، يدون كل هدف لميسي على أوراقه. إنه يتابع كل مباراة، كل مباراة يلعب فيها برشلونة”.

سبوتنيك