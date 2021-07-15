وزارة التعليم العالي تخطط لتخصيص كلية تربية بكل ولاية





تناولت بروفسور انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لدى لقائها بمكتبها بالوزارة والي ولاية سنار الأستاذ الماحي محمد سليمان المشاكل التي تواجه كليات جامعة سنار ووعدت بزيارة الجامعة في موعد يحدد بعد عطلة عيد الاضحى. من جانبه دعا والي سنار لايلاء مزيد من الاهتمام لكليات التربية ورفع نسبة القبول بها وقصرها على اصحاب المؤهلات العالية، موضحا الدعم الذي تقدمه الولاية لجامعة سنار والمبالغ المرصودة لصندوق رعاية الطلاب. وكشف بروفسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عسعي وزارته لتخصيص كلية تربية لكل ولاية من ولايات السودان، مشيرا للبرنامج الجاري في اصلاح وهيكلة كليات التربية ومناهجها بالتعاون مع البنك الدولي وقال (بحسب سونا)سيادته ان الوزارة مجتهدة في التوسع في التعليم التقني والمفتوح لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للوصول الى التعليم. وأوضح بروفسور احمد البشير الامين العام لصندوق رعاية الطلاب ان اكثر من 2500 طالب و طالبة لا يتوفر لهم سكن بالجامعة مشرا الى سعي الولاية لتخصيص مباني للصندوق من المنازل المصادرة أو غير المستخدمة .

الخرطوم (كوش نيوز)