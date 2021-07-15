وزيرة الخارجية تزور مركز دراسة الحضارات السودانية القديمة بالجامعة الروسية





قامت الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية بزيارة لمركز دراسة الحضارات السودانية القديمة بالجامعة الروسية للعلوم الإنسانية حيث التقت بالبروفيسور اليكساندر بزبارودوف مدير الجامعة والبروفيسور إليانورا كورمتشفا رئيسة بعثة الإستكشافات الأثرية الروسية والتي تزور السودان سنويا منذ 12عام . شكرت السيدة الوزيرة إدارة الجامعة على الاهتمام بتاريخ الحضارة السودانية واكدت على الإستعداد لدعم المركز بالكتب والمراجع والبحوث المتخصصة ،كما اشادت بالدور الكبير الذي تلعبة بعثة الاستكشاف الاثري الروسية في التعريف بتاريخ وحضارة السودان. ناقش (بحسب سونا) اللقاء امكانية توسيع التعاون الثقافي وتبادل الخبرات الاكاديمية من خلال تنظيم كورسات عبر تقنيات الاتصال المرئي وعدد المؤتمرات المخطط لعقدها خلال الفترة المقبلة . وإقترح الجانب الروسي اعلان عام للثقافة في البلدين، وافاد مدير المركز بان عدد الطلاب المتقدمين لدراسة البكالريوس في مركز الدراسات السودانية فاق المئة طالب. وقدمت السيدة الوزيرة مجموعة من الكتب لمكتبة المركز.

الخرطوم (كوش نيوز)