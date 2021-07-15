اعطاء اولوية للترويج للصادرات السودانية





اكد وكيل وزارة التجارة والتموين نادر الريح عوض ان الوزارة اعطت اولوية قصوى للترويج للصادرات السودانية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. وثمن خلال الاجتماع المشترك اليوم بمباني وزارة التجارة مع وفد من شركة سوداتل للاتصالات بمبادرة الشركة في الرعاية الماسية لدليل الشركات والصادرات السودانية مشيرا للجهود التي يبذلها قطاع الخدمات السوداني في النفاذ للأسواق الخارجية والتعريف بالمنتجات خلال المرحله القادمة في إطار استراتيجية الدولة الرامية لتعظيم عائدات الصادر خاص في أسواق الاتحاد الأوروبي والاستفادة من التسهيلات التجارية في الأسواق الخارجية. وناقش عدد من مشروعات التعاون المشترك خاصة النافذة الواحدة وتقنية المعلومات وإنشاء البورصة السلعية والربط الشبكى مع الولايات. واتفق الجانبان علي توقع مذكرة تفاهم علي عدد من المشروعات المشترك في إطار اصلاح وتنشيط عمل الوزارة. من جانبه اكد الاستاذ حسن بن عوف مدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة ان الدليل للتعريف بالصادرات السودانية مبينا ان اهميتة تاتي فى اطار تنمية الصادرات السودانية. واضاف ان الفرصة مواتية للقطاع الخاص السودانى ليلعب دور الترويج للصادرات والسودانية لينعكس ايجابيا على تحسين الميزان التجاري. وكان وكيل وزارة التجارة والتموين الاستاذ نادر الريح عوض سبق ان أصدر قرارا إداريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع الدليل الشامل للصادرات والشركات السودانية برئاسة مدير عام الادارة العامة للتخطيط والبحوث والسياسات بالوزارة وعضوية آخرين يمثلون الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص وتتضمن اختصاصات اللجنة الإطلاع على مقترح مبادرة شركة الين الدولية المحدودة بإعداد الدليل الشامل وفق الاسس العالمية.

الخرطوم (كوش نيوز)