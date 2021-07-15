التنميةالإجتماعية:أكثر من 3 مليار جنيه لتدشين برامج إدارة المراكز والمشروعات





كشفت الأستاذة عوضية رحمه مدير الإدارة العامة للأسرة والمرأة والطفل بوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم، عن حزمة من المشروعات والبرامج التي تسعى إدارتها لتنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري بهدف تأهيل وتنمية قدرات ومهارات المرأة وتمكينها إقتصاديا عبر المراكز الإجتماعية بغرض التحول من الرعاية إلى التنمية. جاء ذلك (بحسب سونا ) خلال مخاطبتها اليوم فعاليات ختام ورشة إدارة المراكز والمشاريع الصغيرة بمركز عباد الرحمن الإجتماعي بمحلية أمبدة، ومركز الجرف الإجتماعي بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء، التي نظمتها إدارة المرأة بوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية الإتحادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الأستاذة بثينة رحمه ممثل إدارة المرأة بوزارة التنمية الإجتماعية الإتحادية. وأوضحت عوضية أن الورشة استهدفت نساء الأحياء بدورات تدريبية في صناعة الصابون والجلود والإكسسوارات، بالإضافة لمحاضرات في كيفية إدارة المشاريع الصغيرة، وكيفية اختيار المشروع المناسب، وطلب التمويل والتسليف والإدخار، موضحا ان المشروع إستهدف ( 40 ) دارسة كدفعة أولى بمحليتي أمبدة وجبل أولياء، معلنة عن استمرار التدريب بالمحليات الأخرى عقب عطلة عيد الأضحي المبارك. وأشارت إلى ان المتدربات بالمشروع حصلن على دعم غير مسترد بتكلفة كلية بلغت أكثر من ثلاثة مليار جنيه، كلا في مجال رغبته بإختيار المشروع الذي يتناسب معه، كما أن المشاريع المقدمة ستسهم في زيادة دخل المرأة وتحول المجتمع من الرعاية المحدودة إلى آفاق التنمية والإنتاج، واضافت ايضا ان هنالك متابعة لاحقة لكل فرد بغرض تقويم وتجويد الأداء بالمشروع لمدة ستة شهور. وأشادت عوضية بدور منظمات المجتمع المدني في معاونة إدارة المرأة وعلى رأسها صندوق الأمم المتحدة للسكان للدور المتعاظم الذي ظل يقوم به، في تنفيذ مشاريع الوزارة والتي من شأنها تمكين المرأة في كافة المجالات لا سيما الإقتصادية منها.

الخرطوم (كوش نيوز)