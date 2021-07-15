مباحث شرطة الخرطوم توقف شبكة إجرامية تعمل علي تأجير السيارات





تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من توقيف شبكة إجرامية تعمل على تأجير السيارات بأوراق ثبوتية مزورة ومن ثم بيع البعض منها باعتبارها مركبات تحتاج إلى معالجة عن طريق إصدار شهادات بحث مزورة وقال بيان صحفي للشرطة انه توفرت معلومات لمباحث شرطة ولاية الخرطوم تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في إيجار السيارات وبيعها علي أساس أنها مركبات (بوكو حرام) بأوراق وشهادات بحث مزورة و اشار البيان(بحسب سونا) انه وعلي ضو ذلك وجه مدير مباحث شرطة ولاية الخرطوم بتكوين فريق ميداني متخصص تحت إشرافه ومتابعة احد الضباط بغرض البحث وجمع المعلومات وإنهاء النشاط الإجرامي لعناصر الشبكة و قال البيان انه وبعد بحث مضن تمكن الفريق من ضبط احد معتادي سرقة السيارات أثناء إتمام عملية بيع عربة بوكس وعند إخضاعه للتحري أرشد على شركائه وعبر كمين محكم أسفر عن ضبط 4 متهمين بينهم قائد التشكيل العصابي وذلك باحدى المنازل بامدرمان وضبطت بحوزتهم 4 سيارات تم بيعها بأوراق ثبوتية مزورة وعند ا خضاعهم للتحقيق ارشدوا عن ملاك السيارات وبموجب ذلك تم التوصل إلى المشترين واسترجاع السيارات كما تم ضبط 2 سيارة تم تزوير شهادات بحثها بغرض البيع وعربة وأخرى مزورة وضبط 6 شهادات بحث و 33 عقد من دولة مجاورة فارغ ومختوم و 38 شهادات لارقام وطنية وجوازات سفر وشهادات ميلاد اصل وصورةوشهادات جامعيةو 5 دفاتر شيكات و 22 شيك و 24-شهادة مدرسية وشهادة خبرة و8 تصاريح مرور و8 مستندات مستنسخة مع تعديل بيانات المالك و57 عقد بيع شهادات وأوامر تحرك عسكرية وواشار البيان انه وعند تضيق الخناق عليهم ومحاصرتهم ارشدوا عن صاحب مكتبة يقوم بتزوير المستندات وعلى ضو ذلك تم تفتيش المكتبة والقبض على صاحبها وبحوزته طابعة وجهاز حاسوب تستخدم في التزوير وبناء على ذلك تم اتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة 21/123و65 وذلك بالقسم الشمالي الخرطوم وتم التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم لساحات العدالة.

الخرطوم (كوش نيوز)