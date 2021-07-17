تسنيم رابح على غلاف رواية سعودية





طرحت الدار العربية للعلوم “ناشرون”، رواية “جمال سوداوي” للكاتبة والروائية السعودية فاطمة آل العمرو.. وجاء غلاف الرواية يحمل صورة الإعلامية السودانية، تسنيم رابح، التي تم تفضيلها على خيارين آخرين كانا من الكويت والسعودية.. وذكرت الكاتبة السعودية في حديث خصّت به “خبرك” أسباب اختيارها لتسنيم على صدر غلاف روايتها قائلة: الرواية تتحدث تحديداً عن جمال البشرة السمراء، وكان لزاماً علي أن أجد شخصية تتميز بهذا الوصف، ومن هنا جاء اختيار تسنيم لأن ملامحها تتطابق مع شخصية البطلة في الرواية.. وأضافت: هناك سبب آخر هو أن تسنيم متألقة في مجالها ومهتمة جداً بالفنون من خلال ترؤسها جائزة تهارقا، وأنا سعيدة جداً لتعاوني معها واختيارها لصورة الغلاف.

صحيفة الصيحة