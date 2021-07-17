لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف





كثير من الفتيات في الهند يقعن ضحية الزواج التقليدي المرتب بواسطة عائلاتهن، مما يضع معظمهن في موضع الإجبار، وتضطر للعيش بجانب رجل لم تألفه أبدا، لكن عروس هندية وجدت طريقة أذكى للتخلص من إجبار عائلتها لها على الزواج من شخص لا تحبه.

كانت العروس الهندية قد أبلغت عائلتها برفضها للعريس سابقا لكنهم أصروا وأجبروها على إقامة الزفاف، لكنها لم تستسلم، فقبل لحظات من الموعد المحدد قامت العروس بإلغاء حفل زفافها والاتصال بالشرطة لحمايتها.

قبل لحظات من حفل الزفاف تمكنت العروس الهندية من إلغاء حفل زفافها عن طريق الاتصال بالشرطة وإخبارهم بأنها لا تحب الرجل الذي كانت عائلتها على وشك عقد قرانه عليها.

وبحسب ما ورد ألغت العروس الهندية حفل الزفاف قبل لحظات فقط من الموعد المقرر لبدء الحفل داخل منتجع بالقرب من مدينة رامتيك في منطقة ناجبور في ولاية ماهاراشترا بالهند

اتصلت العروس بالشرطة وأخبرتهم أنها لا تريد الزواج من الرجل لأنها كانت تحب شخصًا آخر، وفقًا لصحيفة The Times of India.

رد فعل العائلة على إلغاء الزفاف

غضب أقارب العريس عندما أبلغتهم العروس أنها ستلغي حفل الزفاف واندلع تبادل حاد بين أفراد الأسرة.

هرع المفتش برامود ماكيشوار مع ضباط آخرين من شرطة رامتك إلى مكان الحادث وأخذوا أفراد العائلتين إلى مركز القسم.

وذكرت الصحيفة أن أفراد الأسرة هدأوا بمجرد وصولهم إلى مركز الشرطة ووافقوا على إلغاء العرس رغما عنهم.

صدى البلد