مفتي مصر يحسم الجدل بشأن سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم





حسم مفتي مصر، شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الجدل حول سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون محرم.

رحالة سعودي يسلك طريق الحج القديم على ظهر جمله (فيديو)

وخلال لقائه الأسبوعي في برنامج “نظرة”، أشار شوقي علام إلى أن “التكليف الشرعي في القرآن والسنة المطهرة لم يضع تمييزا بين المرأة والرجل”، موضحا أن “التطبيق العملي للنبي محمد في رحلة الحج كانت فيه المرأة حاضرة”.

ولفت علام إلى أن “الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام وفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم، فالفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة”، مشيرا إلى أن “العصر تغير عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر، وأمانة الطريق، وتوقيتاته، وأن الفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول”.

المصدر: “المصري اليوم”