الإرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية تضرب ولايات (كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، النيل الأبيض، سنار، النيل الازرق، كردفان الكبرى) اعتباراً من اليوم إلى صباح الغد، محذرة من تسبب الأمطار في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة.

ووفقا لتقريرالوحدة فإنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات (نهر النيل، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، دارفور الكبرى، جنوب كردفان) ، و تأثر أجزاء من الشمال بالأتربة المثارة.

ودعت الوحدة في التقريرمستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذر و قاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة بإتخاذ التدابير اللازمة و المواطنين مراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجية بحسب التنويه.

واوضحت الوحدة أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال مدينة كسلا، ابوحمد، جنوب مدينة دنقلا، وشمال كريمة و الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه خلال فترة التوقع.

وأضاف التقرير أن درجات الحرارة العظمى تحافظ على قيمها في جميع الأنحاء غير أنها تنخفض في الوسط والشرق بسبب هطول الأمطار الغزيرة بينما تظل درجات الحرارة الصغرى دون تغيير يذكر في جميع أنحاء البلاد باستثناء المناطق التي تأثرت بهطول الأمطار الغزيرة فتكون منخفضة فيها.

سونا