3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن





ما زالت تصريحات الفنانة حلا شيحة حول أزمتها مع الفنان تامر حسني بسبب طرح فيديو كليب يجمعها معه به مشاهد من فيلم “مش أنا” المطروح حاليا بالسينمات في العالم العربي تثير الجدل على مواقع التواصل في مصر. تصريحات حلا بالتوبة من الفن وأنه حرام أثارت غضبا عارما وسط زملائها الذين انتقدوها بحدة(بحسب العربية )طالبين منها إعادة ما تقاضته من أموال في عملها الفني، وألا تعود وتطلب التمثيل مرة أخرى حينما تنفصل عن زوجها مستقبلا، فيما ردت نقابة الممثلين عليها ببيان عنيف، وأكدت أنها لن تقف ساكتة أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة. وشددت النقابة على الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، معتبرة أن خروج البعض من دائرة الفنون وعودتهم المتكررة له، إنما تعبر عن تذبذب فكري وربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها. لم تكن تلك الأزمة باعتزال الفن والتوبة هي الأولى للفنانة حلا شيحة، فقد اعتزلت من قبل وعادت للعمل مجددا، ثم قررت الاعتزال مرة أخرى بعد زواجها من الداعية الديني معز مسعود الذي تزوج من الفنانة شيري عادل قبلها. حلا شيحة من مواليد فبراير من العام 1979، لأب مصري هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة وأم لبنانية، وكانت بداية مسيرتها الفنية عام 1997 من خلال مشاركتها بمسلسل “نسر الشرق”، ثم شاركت بمسلسل الرجل الآخر عام 1999، وبعدها انطلقت سينمائيا حيث شاركت بفيلم “ليه خلتني أحبك” عام 2000، و فيلم “السلم والثعبان”، ثم شاركت الفنان الكبير عادل إمام فيلم “عريس من جهة أمنية”، واعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006 والذي قامت بتمثيله وهي ترتدي الحجاب. عادت للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل” زلزال “مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم قررت الاعتزال مرة أخرى بعد زواجها من الداعية الديني معز مسعود في بداية العام الحالي. ثلاث زيجات في حياة حلا شيحة، الأولى كانت في عام 2006، حيث نشرت جميع الصحف والمجلات خبر خطوبتها على الفنان هاني عادل صاحب فرقة وسط البلد الغنائية والتي طرحت أول ألبوماتها الغنائية عام 2007 وشارك بعدة أعمال فنية منها “عودة الندلة” و”زي النهاردة”، وفتاة المصنع، وجمعته بالفنانة حلا قصة حب كبيرة، وتم عقد قرانهما بالفعل، وتحديد موعد حفل الزفاف ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب. اختفت الفنانة حلا بعد ذلك، وأغلقت هاتفها، وتبين بعد ذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية أن سبب الانفصال يرجع لاكتشاف حلا عودة هاني مُجددًا لزوجته الفرنسية. كانت الزيجة الثانية لحلا شيحة من شاب يحمل الجنسيتين الكندية والإيطالية يدعى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا وأنجبا أبناءهما الـ4 وقررت خلال تلك الفترة اعتزال الفن. انفصلت حلا عن هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها في 2019، وبعدها عادت للفن مرة أخرى. وخلال العام 2021 انتشرت أنباء عن ارتباط الداعية معز مسعود وحلا عاطفيًا. تكتم الثنائي على نشر أي تفاصيل تخص ارتباطهما بعد ذلك، حتى فاجآ الجميع بإعلان حفل عقد قرانهما في بدايات العام الحالي، واقتصر الحفل على الأسرة فقط، وبعد 3 أشهر فاجأت حلا متابعيها على حساباتها على مواقع التواصل بصورة لها وهي ترتدي الحجاب مجددا، حتى جاءت الأزمة الأخيرة التي أعلنت فيها التوبة ورفضها للمشاهد التي جمعتها بالفنان تامر حسني في فيلم “مش أنا”.

الخرطوم (كوش نيوز)