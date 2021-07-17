3 طرق لحذف جميع الصور في هاتف آيفون





تختلف سعة التخزين الداخلية لهواتف آيفون باختلاف نماذجها. ولكن مع ذلك فإن امتلاء سعة التخزين أمر متوقع بشدة خاصة إذا كنت تحتفظ بالصور العالية الجودة ومقاطع الفيديو بدقة 4K بالإضافة إلى تثبيت العديد من التطبيقات.

ويمكن أن تواجه صعوبة كبيرة في تشغيل الهاتف لأن امتلاء مساحة التخزين يقابله دائما بطء في تشغيل الهاتف وفتح التطبيقات.

ويعتبر حذف الصور غير المهمة والتأكد من وجود نسخ احتياطية قبل القيام بذلك أمرً ضروريا للحفاظ على الأداء الأمثل لهاتف آيفون.

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عمل نسخة احتياطية من صورك

يعد تخزين الصور في هاتف آيفون فقط سلاح ذو حدين. فمن ناحية يمكن الوصول إليها في وضع عدم الاتصال. ولكن من ناحية أخرى إذا فقدت هاتفك أو توقف عن العمل فإنك تفقد كل شيء.

ومن أجل ذلك. يعتبر أخذ نسخة احتياطية لهذه الصور عبر آيكلاود أمرًا مهما، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

حدد خيار الصور.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار صور آيكلاود إلى وضع التشغيل.

يؤدي هذا إلى تحميل مكتبة الصور بالكامل في حسابك في آيكلاود ومزامنتها عبر أجهزتك.

ويجب أن يكون لديك مساحة تخزين كافية في آيكلاود لحفظ الصور ومقاطع الفيديو.

تحسين التخزين في آيفون

قد تستغرق عملية تحميل مكتبة الصور إلى آيكلاود وقتًا طويلاً بناءً على سرعة اتصالك بالإنترنت. ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك تفعيل خيار تحسين تخزين الصور في الهاتف لمساعدتك في تحرير بعض المساحة التخزينية في الجهاز.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في الهاتف.

اضغط على خيار عام ومن ثم حدد خيار التخزين.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تحسين الصور إلى وضع التشغيل.

يؤدي ذلك إلى تقليل متطلبات التخزين بشكل كبير عن طريق حفظ إصدارات منخفضة الجودة من الصور ومقاطع الفيديو في الهاتف وترك النسخ العالية الجودة في آيكلاود.

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حذف الصور ومقاطع الفيديو يدويًا

قد ترغب في بعض الأحيان في الاحتفاظ ببعض الصور ومقاطع الصور في هاتفك. ومع ذلك يمكنك حذف العناصر التي لم تعد بحاجة إليها يدويًا.

وتعد مكتبة الفيديو مكانًا جيدًا للبدء حيث غالبًا ما تستهلك مقاطع الفيديو مساحة كبيرة من سعة التخزين.

وللقيام بذلك. اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الصور في آيفون.

اضغط على علامة التبويب الألبومات.

في الشاشة التي تظهر لك يمكنك تحديد مقاطع الفيديو والصور التي تريد حذفها.

يمكنك أيضًا البحث في المكتبة بحسب الموضوع والشخص والسنة والمعايير الأخرى.

بمجرد تحديد العناصر قم بالضغط على أيقونة سلة المهملات في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة لحذفها.

ويتم حذف الصور ومقاطع الفيديو التي اخترتها نهائيًا من جميع أجهزتك الأخرى أيضًا عند تفعيل خيار المزامنة.

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النسخ الاحتياطي قبل حذف الصور من آيفون

إذا كانت مساحة التخزين في آيكلاود ممتلئة فيمكنك نسخ صورك ومقاطع الفيديو إلى حاسبك. وذلك من خلال توصيل الهاتف بحاسبك باستخدام كابل USB ومن ثم استيراد الصور ومقاطع الفيديو إلى تطبيق الصور في الحاسب.

ويمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في خدمات التخزين الأخرى مثل جوجل درايف أو دروب بوكس قبل حذفها من الهاتف.

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