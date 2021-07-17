رانيا يوسف تتصدر الترند بعد تصريح والدها الصادم عنها





إنتشر تصريح لوالد الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​، تحدث فيه عن إلتزام ابنته بالتعاليم الدينية، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا التصريح، الذي قال فيه: “نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط”.

وأثار هذا التصريح الجدل بين المتابعين وتصدّر إسم “رانيا يوسف” الترند وأصبحت حديث الجمهور، فدائما ما تثير رانيا ضجة على مواقع التواصل، وتتعرض لإنتقادات بسبب إطلالاتها وتصريحاتها الجريئة.

لاحقاً، تبيّن أن هذا التصريح لرانيا خلال الحلقة الثالثة من برنامج “More About Rania”، الذي تم تصويره في منزلها وعُرض عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وتحدّثت فيها عن والدها ووصفته بـ”أحن رجل في الدنيا”، وأضافت:”أبي كان عسكرياً خارج المنزل فقط، كان يعطيني الحرية بإتخاذ قراراتي بنفسي قائلا لي انتِ اللي هتتحملي نتيجة قراراتك”.

علاقتها بوالدها

وأوضحترانيا يوسفخلال الحلقة أن والدها من الناس المتفائلة دائماً، وأنها تمتلك صفات كثيرة من والدها، مؤكدة على أن الماديات لا تعني له أي شيء، وهو جد حنون على ولديها جيسي ونانسي، وحبه لها ليس له حدود لأنها أول أبنائه.

وأضافت أن والدها يثق في تفكيرها وإختياراتها، وتابعت: “صحيح بغلط لكن هو مش من نوع الآباء اللي ممكن يأنبني، دايما بيديني دفعة وإن اللي عدى خلاص مات وابتدي صفحة جديدة”.

وقالت: “ربنا يخليهولي طبعا هو اللي شايلني ويمكن بعد انفصالي عن زوجي منذ 9 سنين والدي عايش معايا في نفس البيت مسئول عني وعن ولادي وعن البيت، ربنا يخليهولي يارب ويديله الصحة”.

وأكدت على “أن الحياة العسكرية علمتها أن تكون شخصية مستقلة، وأن والدها أيضا علمها ذلك، لأنه لم يفرض عليها أي شيء يوما ما، على الرغم من أنها ذهبت مع والدها لعمله عندما كانت طفلة صغيرة كانت تشاهده رجل عسكري يعطي الأوامر، لكنه لم يظهر بهذا الشكل في المنزل.

وأضافت رانيا: “الحياة العسكرية علمتني النظام واكون مسؤولة عن قراراتي واعتمد على نفسي واكون مستقلة”.

ووصف والد رانيا إبنته بالطيبة، قائلا: “طيبة زيادة عن اللزوم، إنسانة إلى أقصى درجات الإنسانية، في تعاملاتها مع جميع المخلوفات وانه يعتز بهذه الصفة في ابنته”.

صدي البلد