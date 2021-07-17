حلا شيحة تستشهد بدار الإفتاء وتقول: أنا فنانة بطبعي وحبي للفن محدش يقدر ينكره





علقت الممثلة المصرية حلا شيحة على الهجوم الكبير الذي تعرضت له خلال الأيام الماضية بعد أزمة مشاركتها في فيلم “مش أنا”، وبيان نقابة المهن التمثيلية الذي وصفت تصريحاتها بـ”الفكر الظلامي”.

وكتبت حلا على حسابها على “إنستغرام”، “أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد إني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحد ولا أحارب أحد و لا أنا أفضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ”.

واستشهدت حلا بدار الإفتاء المصرية: “موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي”.

وتابعت حلا “حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ”.

وأبدت حلا ضيقها بشأن الحديث عن أجرها في فيلم “مش أنا”، وقالت “بالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين إني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني”.

وأضافت: “بتمني الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل”.

وكانت حلا شيحة أثارت موجة من الجدل مؤخرا بعد نشرها منشورا عبر حسابها على “إنستغرام” علقت فيه على تداول مقطع غنائي مصور من أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا” والذي أعلنت “تبرؤها منه”.

وقالت إنها تفاجأت “من نشر الفيديو في أيام ذي الحجة”، وإنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم “مش أنا”، خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من بطل الفيلم تامر حسني الصيف الماضي.

وكتبت شيحة في منشورها: “أنا على علم ومتأكدة من أن زملائي في داخلهم خير ولكن للأسف فتنة الشهرة والنجاح لا تدعنا نرى ونقيس الأمور بشكل صحيح”.وهو التعليق الذي انتقده نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ووصفها بـ”المذبذبة”، ولا يحق لها أن تهين الفن وتنعته أنه حرام، مؤكدا أن مثل تلك الأفكار ترجع الناس عشرات السنين إلى الوراء.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي مصر”: “مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعة بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة”.

ونشر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بيانا عبر “فيسبوك” يعلن فيه “رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.كما وصف المجلس خروج بعض الفنانين من دائرة الفن بـ”تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية”.

وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة، بسبب تصريحاتها، وأبزرهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، ومنة شلبي والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

وقال أحمد شيحة، والدها، إن ما بدر من ابنته لا يصح، متابعا: “هي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما أعرفش أساسه إيه، إنتي صورتي وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها”.

وتابع شيحة أنه كان على حلا أن تعاتب تامر حسني عبر الهاتف، موضحا: “أنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل”.

سبوتنيك