بدون عملية .. طرق علاج البواسير في المنزل





يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق علاج البواسير في المنزل للتخلص من الشعور الشديد بالألم دون الاضطرار لإجراء عملية جراحية .

ووفقا لما جاء موقع “ clevelandclinic ” فى كثير من الحالات تختفي البواسير من تلقاء نفسها دون علاج، ولكن فى بعض الحالات الأخرى تستمر أعراض البواسير مثل الألم والنزيف لمدة أسبوع أو أطول قليلاً لذا لابد من استشارة الطبيب واتباع الآليات التى تساعد على علاج البواسير في المنزل.

طرق علاج البواسير المنزلية

يعد تطبيق أكثر من وصفة طبية تحتوي على يدوكائين مثل هازل أو الهيدروكورتيزون على المنطقة المصابة طريقة علاج البواسير الرئيسية.

للمساعدة فى علاج البواسير احرص على الاهتمام بتناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم.

من أسهل طرق علاج البواسير زيادة تناول الألياف من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية.

احرص على الحصول على ما لا يقل عن 20-35 جرامًا من تناول الألياف يوميًا

اجلس في حمام دافئ حمام لمدة 10 إلى 20 دقيقة في اليوم.

تناول أدوية تليين البراز عن طريق تناول أدوية مسهلة.

تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) للألم والالتهاب.

احرص على استعمال مناديل تواليت مع غسول أو مناديل مبللة قابلة للغسل للتربيت بلطف وتنظيف المؤخرة بعد التبرز، أو استعمل منديل أو قطعة قماش مبللة بالماء وتخلص من المناديل المبللة في سلة المهملات ، وليس عن طريق التنظيف.

احرص على المناشف بشكل منفصل في الماء الساخن لتجنب انتشار العدوى التي غالبًا ما توجد في البراز.

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