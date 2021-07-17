شرطة ولاية الخرطوم تبدأ تنفيذ خطة تامين عطلة العيد





بدأت شرطة ولاية الخرطوم في تنفيذ خطة تامين الولاية إبان عطلة عيد الأضحي المبارك، وذلك بالانتشار التدريجي الواسع لقواتها ودورياتها في الاسواق والاحياء واماكن التجمعات، كما تشمل الخطة تامين المصلين في اماكن صلاة العيد وتامين المواقع الاستراتيجية والمرافق العامة. وتشارك في تنفيذ الخطة وفق ( سونا) كل اقسام ووحدات الشرطة بالولاية بالاضافة الاحتياطي المركزي والقوات الخاصة والمباحث المركزية وشرطة مكافحة المخدرات، وادارة العمليات، وشرطة مرور ولاية الخرطوم، وادارة النجدة، والدفاع المدني ولاية الخرطوم، وشرطة مكافحة المخدرات، وادارة شرطة حماية الأراضي الحكومية، وتامين المعابر، وشرطة تامين السياحة والاثار، وشرطة مكافحة التهريب، وشرطة تامين البعثات الدبلوماسية، وكل الاجهزة البحثية والمعلوماتية ويشرف على تنفيذ الخطة مباشرة الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين عثمان أحمد مدير شرطة الولاية، واللواء شرطة عبدالرؤوف الضوء مدير دائرة الجنايات في الاشراف الميداني. وحث مدير شرطة الولاية الضباط والافراد على اليقظة وحسن التصرف، وجاء ذلك عند تفقده القوة اثناء طوافه على بعض الأقسام، وقال سيادته ان أمن المواطن اولوية قصوى، وناشد المواطنين المساهمة في التامين وذلك بتامين منازلهم وخاصة منازل المسافرين في عطلة العيد، كما ناشد المتسوقين عدم ترك مبالغ نقدية وأشياء ثمينة داخل المركبات عند الابتعاد عنها. واضاف الفريق شرطة حقوقي د. زين العابدين عثمان أحمد ان وعى المواطن بالمخاطر والاحتراز منها يقلل من تلك المخاطر ويجعل العيد اكثر سعادة، وذلك مثل مراقبة الأطفال في الطرقات والشواطئ وقت الرحلات وعدم الانشغال عنهم، ونوه سيادته الى مخاطر اخرى مثل النيران الكاشفة والبوتجازات، والكهرباء خاصة عند هطول الامطار، والسرعة الزائدة في قيادة السيارات في السفر أو في الطرق الداخلية بالولاية .

الخرطوم ( كوش نيوز)