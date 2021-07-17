نائب رئيس الحزب الإتحادي الأصل يعود للبلاد





اعلن مالك درار نائب رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل عودة نائب رئيس الحزب رئيس قطاع التنظيم السيد محمد الحسن الميرغني للبلاد عقب عطلة عيد الاضحى، وذلك لإصلاح الأوضاع داحل الحزب. واكد درار وفق(سونا) السبت ان قطاع التنظيم برئاسه السيد الحسن سيعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على لم الشمل القواعد تحت رئاسة مولانا الميرغني وسوف يعمل قطاع التنظيم مع جميع القيادات والقواعد الاتحادية وصولا لمؤتمر عام وفق دعوة مولانا الميرغني للم الشمل الاتحادي ولكي يمارس الجميع حقه الديمقراطي بكل حرية في المؤتمر العام. وافاد درار بوجود تشاور مستمر وفاعل مع السيد الحسن في الفترة الماضية لوضع خطة محكمة وترتيبات كاملة لتنفيذ ذلك البرنامج بكل دقة وقوة في العاصمة والولايات والتي سوف يقوم السيد الحسن بزيارتها ودعا قيادات التنظيم في العاصمة والولايات بالاستعداد لعمل تنظيمي وسياسي وجماهيري واعلامي كبير.

الخرطوم ( كوش نيوز)