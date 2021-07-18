ولاية الخرطوم تتجه لادخال اللاجئين وسكان المعسكرات في التأمين الصحي





انعقد صباح اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي برئاسة د. أبوبكر ضحية مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم .

وناقش الاجتماع تقرير الأداء السنوي للعام 2020 للهيئة، ومؤشرات أداء الخدمة الصحية وتأثير جائحة كورونا على الخدمة المقدمة مع ارتفاع التكلفة الطبية والدوائية نتيجة التضخم .

وأكد د. مهند محمد حامد المدير العام المكلف لهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم أن تقرير الأداء للربع الأول من العام الجاري كان بداية للخطة الاستراتيجية 2021-2025، ومن أبرز الملامح التركيز على زيادة التغطية التأمينية مع توفير وإتاحة الخدمات الصحية والذي يتحقق بدعم وتأهيل المؤسسات الحكومية .

وناقش الاجتماع تأثير المتغيرات الاقتصادية (التضخم) على أداء التأمين الصحي بعيدآ عن التأثير على الشرائح الفقيرة في ظل شح المواعين الايرادية وإيجاد بدائل ايرادية، ودعم مقترح (رسم دعم التأمين الصحي) الذي طرحته الهيئة لوالي ولاية الخرطوم عبر أعضاء مجلس الإدارة لمجلس الوزراء الولائي .

وأمن أعضاء المجلس على ضرورة إدخال شريحة اللاجئين وقاطني المعسكرات في التأمين وذلك تنسيقآ مع معتمدية اللاجئين .

والسعي مع شركاء التأمين الصحي في توفير الخدمات الصحية النادرة والنوعية عبر القطاع الحكومي مع التركيز على جودة الخدمة المقدمة.

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