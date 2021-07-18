مصر.. كاميرا مراقبة تضبط فعلا صادما داخل مسجد (فيديو)





سجلت كاميرات المراقبة المثبتة داخل مسجد بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية المصرية لحظة قيام شاب بفعل مخل بالشرف، حينما قام بسرقة صندوق التبرعات أثناء أداء الصلاة.

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وأظهر الفيديو وقوف الشاب أولا يلتفت يمينا ويسارا ويراقب الإمام والمصلين ثم يقوم بحمل الصندوق والفرار به خارج المسجد، ظنا أن لا أحد رآه إلا أن كاميرات المراقبة كشفت أمره.

ونشرت صفحة باسم “شبرا الخيمة” فيديو السرقة، إذ ظهر شاب وهو يرتدي تيشيرت أزرق اللون وبنطلون أبيض وهو يسرق صندوق التبرعات، وطالب القائمون على الصفحة في منشورهم من يستدل على الشخص بالتواصل معهم أملا في استعادة النقود وتوزيعها على من يستحقها، قبل قدوم أول أيام عيد الأضحى.

وأثار الفيديو موجة واسعة من الانتقادات، إذ استنكر وراد مواقع التواصل الجريمة النكراء.

روسيا اليوم