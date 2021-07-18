ارتفاع معدل التضخم لشهر يونيو 2021





سجل معدل التغير السنوي (التضخم) إرتفاعاً حيث بلغ 412.75% لشهر يونيو 2021 مقارنه بمعدل 378.79% لشهر مايو 2021 اي بزيادة قدرها 33.96 نقطة.

سجل معدل التغير السنوي (التضخم) لمجموعة الاغذية والمشروبات 247.97% لشهر يونيو 20201م مقارنه بمعدل 241.83% لشهر مايو 2021 كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الاغذية والمشروبات، 643.87% لشهر يونيو 2021 مقارنه بمعدل 597.87% لشهر مايو 2021 أيضا سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 230.32% لشهر يونيو 2021 مقارنة بمعدل 235.19% لشهر مايو 2021.

وسجل معدل التغير السنوي (التضخم) للمناطق الحضارية 365.65% لشهر يونيو 2021 مقارنة بمعدل 337.76% لشهر مايو 2021م، كما سجل معدل التغير السنوي (التضخم) لمجموعه الأغذية والمشروبات 248.95% لشهر يونيو 2021 مقارنه بمعدل 258.92% لشهر مايو 2021.

وسجل معدل التغير السنوي (التضخم) للمناطق الريفية 450.93% لشهر يونيو 2021 مقارنة بمعدل 412.40% لشهر مايو 2021، كما سجلت مجموعه الاغذية والمشروبات معدل تغير سنوي (تضخم) بلغ 247.82% لشهر يونيو 2021 مقارنه بمعدل 231.45% لشهر مايو 2021.

وتصاعد معدل التغير السنوي (التضخم) لأسعار السلع الاستهلاكية والخدميه لشهر يونيو 2021 في احدى عشر ولاية، كان أعلى تصاعد في ولاية الجزيرة حيث بلغ 202.11 نقطة و أدناه في ولاية جنوب دارفور بلغ 1.33 نقطة كما سجلت سبع ولايات انخفاضاً، كان أعلى انخفاض في ولاية وسط دارفور بلغ 111.26 نقطة، وادناه في ولاية جنوب كردفان بلغ 15.93 نقطة.

وسجلت ولاية القضارق أعلى ارتفاع في معدل التغير السنوي (التضخم) حيث بلغ 1141.03% بينما سجلت ولاية نهر النيل أدنى معدل بلغ 213.82% كما سجلت خمس ولايات معدلاً أعلى من المعدل العام للتغير السنوي (التضخم) 412.75% بينما سجلت بقية الولايات معدلاً أدنى من المعدل العام.

سونا