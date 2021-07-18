«الخرطوم» تضع عائدات جلود الأضاحي تحت تصرف «لجان الخدمات»





تعهدت ولاية الخرطوم، يوم الأحد، بتسليم عائدات بيع جلود الأضاحي للجان المقاومة والتغيير، لتوظيفها في إنارة وتجميل الأحياء ودعم الأسر الفقيرة.

وأكدت حكومة الولاية أن عملية بيع الجلود تتم بواسطة لجان الخدمات، مشددة على بأت المحليات والوحدات الحكومية لن تتسلم أية مبالغ مالية، ويقتصر دورها على ترحيل الجلود إلى مراكز التجميع والمدابغ، من دون فرض رسوم على عمليات النقل والترحيل.

وفي الصدد، أعلنت حكومة العاصمة، تكوين لجنة عليا للإشراف والمتابعة لحملة جمع لجود الأضاحي.

وقررت تشكيل لجان فرعية ضمن أعمال الحملة، وتضم في عضويتها المديرون التنفيذيون للمحليات، ومديرو ومشرفو النظافة، ومنسقي لجان التغيير.

وتشكل جلود الأضاحي ثروة اقتصادية كبيرة حال جرى تجميعها بصورة صحيحة.

ويحل موسم الأعياد، في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مع وصول التضخم في شهر يونيو الماضي إلى 412%.

وتتراوح أسعار الخراف بحسب جولة أجرتها (التغيير) بين 40 إلى 80 ألف جنيه.

التغيير نت