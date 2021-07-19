جبريل: سنتفاوض ثنائياً مع السعودية والامارات والكويت لإعفاء 60% من ديونهم على السودان





قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في منبر سونا مساء الأحد أن السودان سيدخل في مفاوضات ثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتطبيق ذات المعايير التي طبقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مثقلة بالديون لإعفاء 60% من ديونه وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحه فترة سماح ستة سنوات.

وعبر الدكتور جبريل إبراهيم عن أن السودان يأمل أن يقوم الاشقاء في السعودية والامارات والكويت بإعفاء 60% من ديونهم على السودان البالغة 30 مليار دولار وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحنا فترة سماح ستة سنوات مؤكداً أن كل الدول الاعضاء في نادي باريس تعهدوا بتطبيق ذات المعايير التي طبقها النادي فيما يتعلق بديونهم على السودان.

الخرطوم 18-7-2021