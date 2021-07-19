مدن إيطالية تستعد لدفع 33 ألف دولار لكل شخص يرغب في العيش بها





أطلق إقليم كالابريا الإيطالي، خطة تهدف لزيادة عدد قاطني بعض البلدات التابعة له والتي يتضاءل فيها عدد السكان، وذلك من خلال خطة مالية مغرية.

وتمثلت خطة الإقليم من خلال منح الراغبيين بالانتقال للعيش فيه مبلغ 33 ألف دولار، وذلك من خلال إرسالهم لقرى يقل فيها عدد السكان عن ألفي نسمة.

ويصل عدد هذه القرى لأكثر من 7 تتيح للراغب الاختيار بينها، إلاّ أنه توجد بعض الشروط، والمتمثلة بأن ينشأ الشخص الراغب بالانتقال للعيش مشروعا صغيرا أو يقوم بشراء شركة قائمة أو فتح شركته الخاصة، كما ولن يسمح للأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين بالانتقال بالإضافة لاستعداد الشخص للانتقال للعيش في غضون 90 يوما من الموافقة على طلبه.

وقال جيانبيترو كوبولا، عمدة مدينة ألتومونتي، الذي ساهم في المشروع، إنه يطلق على هذا المشروع اسم “دخل الإقامة النشط”، ويهدف إلى زيادة جاذبية كالابريا “لعمل الجنوب”، الاسم الذي يطلقه جنوب إيطاليا على العمل عن بعد.

وسينطلق هذا المشروع، الذي خصص له أكثر من 850 ألف دولار، خلال الأسابيع المقبلة وسيجري تلقي الطلبات عبر الإنترنت، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

سبوتنيك