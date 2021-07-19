رئيس هيئة الأركان يتفقد ضباط وضباط الصف والجنود بالسلاح الطبي





تفقد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين صباح اليوم ضباط وضباط الصف والجنود المنومين بمستشفى علياء بالسلاح الطبي ام درمان وذلك للاطمئنان على صحة منسوبي القوات المسلحة .

وقال الفريق ركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الاركان للادارة العامة في تصريحات صحفية أن هذه الزيارة تأتي في اطار التواصل والمعايدات بعيد الاضحي المبارك واعرب عن تمنياته ان ينعم الله عليهم بالصحة والعافية .

وازجى منور التهاني بمناسبة عيد الاضحية المبارك لكل أسر الذين يستشفون بالمستشفيات، معرباً عن أمله أن يعودوا الى أهلهم سالمين في صحة جيدة، مشيراً الى أن هذه الزيارات لها انعكاسات طيبة في نفوس الزملاء بالمستشفى معربا عن امنياته ان يعود علينا العيد والسودان أكثر أمنا واستقرارا .

وقال الفريق طبيب محمد الحسن العطا مدير الادارة العامة للخدمات الطبية أن الادارة العامة للخدمات الطبية ومجموعة مستشفيات علياء والمستشفيات المركزية قد تشرفت كثيراً بزيارة رئيس هيئة الأركان الذي تفقد منسوبي القوات المسلحة المنومين بالمستشفى ونقل لهم تحيات القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتمني لهم عاجل الشفاء .

وثمن مدير الادارة العامة للخدمات الطبية زيارة رئيس هيئة الأركان والوفد المرافق له، واعتبر أن هذه الزيارات ترفع الروح المعنوية لكل افراد القوات المسلحة المنتشرين في جميع بانحاء البلاد، وتؤكد للمنومين بان القوات المسلحة تقف صفا واحدا معهم حتى يتماثلوا للشفاء .

وكان قد رافق رئيس هيئة الاركان لمستشفى السلاح الطبي مدير الادارة العامة للخدمات الطبية ومدير مستشفى علياء ومجموعة من الكوادر الطبية العاملين بالخدمات الطبية.

سونا