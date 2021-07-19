تجهيز 8 مطارات مؤقتة بشمال كردفان لعمليات الرش الجوي للزراعة





كشف دكتور حاتم جمعة صديق المرضي المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان عن تجهيز (8) مطارات مؤقتة لعمليات الرش الجوي للآفات الزراعية المختلفة بواسطة ادارة وقاية النباتات بالولاية بجانب تكوين (8) أتيام للطوارئ.

وقال د. جمعة في تصريح (لسونا) إن الآفات المستهدفة لعمليات الرش هي الجراد الصحراوي والطيور والجراد ساري والقبورة. واضاف أن هناك مسوحات أولية تم تنفيذها بمشاركة ولايتي نهر النيل والشمالية، مبيناً أن الولاية أكملت كافة الترتيبات لمجابهة اي طاري للجراد الصحراوي، وأشار الى أن هناك ثلاث طائرات مرابطة وعلى كامل الاستعداد.

وكشف د.جمعة أن ادارة الوقاية الاتحادية قامت بتقديم الدعم الفني واللوجستي للولاية من عربات وخيام ومعدات رش ومبيدات للجراد الصحراوي والآفات القومية المتوقعة وجراد ساري الليل والقبورة.

وأستعرض عدد من الانجازات التي قامت بها الولاية في مكافحة الآفات الزراعية التي تمت خلال الفترة الماضية وذلك من أجل تأمين الموسم الزراعي الحالي.

#سونا #السودانتجهيز 8 مطارات مؤقتة بشمال كردفان لعمليات الرش الجوي للزراعة

الابيض 19-7-2021 (سونا)- كشف دكتور حاتم جمعة صديق المرضي المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان عن تجهيز (8) مطارات مؤقتة لعمليات الرش الجوي للآفات الزراعية المختلفة بواسطة ادارة وقاية النباتات بالولاية بجانب تكوين (8) أتيام للطوارئ.

وقال د. جمعة في تصريح (لسونا) إن الآفات المستهدفة لعمليات الرش هي الجراد الصحراوي والطيور والجراد ساري والقبورة. واضاف أن هناك مسوحات أولية تم تنفيذها بمشاركة ولايتي نهر النيل والشمالية، مبيناً أن الولاية أكملت كافة الترتيبات لمجابهة اي طاري للجراد الصحراوي، وأشار الى أن هناك ثلاث طائرات مرابطة وعلى كامل الاستعداد.

وكشف د.جمعة أن ادارة الوقاية الاتحادية قامت بتقديم الدعم الفني واللوجستي للولاية من عربات وخيام ومعدات رش ومبيدات للجراد الصحراوي والآفات القومية المتوقعة وجراد ساري الليل والقبورة.

وأستعرض عدد من الانجازات التي قامت بها الولاية في مكافحة الآفات الزراعية التي تمت خلال الفترة الماضية وذلك من أجل تأمين الموسم الزراعي الحالي.

سونا