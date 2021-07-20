وزير الطاقة والنفط يلتقي وفد شركة هاليبرتون الامريكية ونوبيا الوطنية





رحب وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد برغبة شركة هاليبرتون(Halliburton) الامريكية، في بحث فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في البلاد. جاء ذلك لدى لقائه بممثل الشركة السيد إيرك موتو وممثلين لشركة نوبيا الوطنية، وثمن وزير الطاقة التعاون الذي تم بين شركة نوبيا الوطنية والشركة الامريكية، معتبراً ان التعاون يؤدي إلى شراكة دولية تعزز دور الشركات الوطنية، و اكد اليد الوزير انه يتطلع الي دخول الشركات الامريكية الكبيرى ذات التقنيات الحديثة إلى قطاع النفط بعد الزيارة التاريخية لشركة هاليبرتون (Halliburton) للسودان، ولما تحتله الشركة من مكانة متقدمة في سوق النفط والغاز العالمي واشاد سيادته وفق ( سونا) بمجهودات ومفاوضات شركة نوبيا السودانية المتصلة للدفع بالمناخ الاستثماري المفتوح بعد إزالة إسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ، مؤكدا بان قطاع النفط السوداني مازال يمتلك فرصا متعددة. وأكدت المهندسة ايمان خليفة، المدير العام لشركة نوبيا ان الشركة انخرطت في مفاوضات مطولة طيلة العام الماضي مع قيادة هاليبيرتون (Halliburton) في هيوستن لإقناعهم بجدارة دخول السوق السوداني، وان رفع العقوبات عن السودان يتيح فرصاً واسعة للشركة العالمية، مما يؤدي إلى تعافي ونهوض الاقتصاد السوداني في مناخ تنافسي تعددي للشركات الاجنبية. و اشارت بان وجود هاليبرتون (Halliburton) في السودان يؤكد بان دخول شركة امريكية كبيرة مثلها في قطاع النفط والغاز يعني ان السوق السوداني قد تعافى واصبح مفتوحا للاستثمار العالمي، وان ثورة ديسمبر المجيدة قد فتحت فضاءً عاماً واسعاً للعمل الاقتصادي و ان على السودانيين جميعا ان يستفيدوا منه لتحقيق اهداف الثورة، سياسياً واقتصادياً وتنموياً بصورة خاصة في الدفع بنهضة البلاد، واضعين اولويات العدالة والمسؤلية الاجتماعية في صدارة اهتماماتهم في مفاوضاتهم مع شركة هاليبرتون (Halliburton) وشددت عى اهمية تمتين العلاقة والتنسيق بين الشركات العالمية والمحلية والدور الكبير المتوقع للشركات الوطنية المحلية وعلاقاتها بالشركات الاجنبية. يذكر ان شركة هاليبرتون (Halliburton) الامريكية، وعلى لسان ممثلها في هذه الزيارة، السيد إيرك موتو، ستصدر تقريرها وتوصيتها الخاصة بالانفتاح والعمل في السوق السوداني في اعقاب رفع العقوبات عن السودان. وتشير سونا الى ان شركة Halliburton الأمريكية من الشركات متعددة الجنسيات وهى احدى أكبر شركات العاملة في مجال خدمات حقول النفط في العالم ، ولديها عمليات في أكثر من 70 دولة حول العالم. وتمتلك الشركة مئات من الافرع والشركات التابعة والشركات التابعة والعلامات التجارية والأقسام في جميع أنحاء العالم وتوظف ما يقارب 55000 شخص.

كوش نيوز