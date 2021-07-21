



لجأ زوج إلى القضاء لاسترداد أمواله وعقاراته، التي استولت عليها زوجته بموجب التوكيل العام الذي قام بعمله لها.

وأوضح الزوج وفقاً لـ”الوطن”، أن زوجته التي تصغره بنحو 7 سنوات اقترحت عليه بعد إصابته ببعض الأمراض عمل توكيل لها لإدارة أعماله، مشيراً إلى أنه اقتنع بالأمر ونفذه.زوجة تستولى على أموال زوجها بموجب توكيل عام.. والأخير يلجأ للقضاء

ولفت إلى أنه لاحظ بعد مرور عام انشغال الزوجة عنه؛ ما تسبب في وقوع خلافات بينهما انتهت بالطلاق، موضحاً أنه فوجئ بعد ذلك باستيلائها على كل أمواله بموجب التوكيل العام.

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